Песков заявил, что в диалоге между Нарышкиным и главой ЦРУ есть польза

Фото: kremlin.ru

Диалог между главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным и руководителем Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом полезен для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

Ранее Нарышкин допустил проведение новой двусторонней встречи с Бернсом. Песков также не стал исключать такую возможность.

"И разумеется, в таком диалоге есть польза. О точных датах мне неизвестно", – сказал представитель Кремля.

В ноябре в Турции состоялись переговоры между Нарышкиным и Бернсом. Инициатором проведения встречи выступил Вашингтон. Главы спецслужб обсудили вопросы стратегической стабильности и сохранения каналов связи для управления ядерными и иными рисками.

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