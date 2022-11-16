В Кремле оценили итоги саммита G20 в Индонезии

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld

Москва удовлетворена, что итоговое коммюнике саммита "Группы двадцати" в Индонезии зафиксировало разницу оценок текущей ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Была отмечена и зафиксирована разница в подходах и разница в точках зрения в этой декларации", – сказал он.

По словам официального представителя Кремля, отражение в документе различных точек зрения на проблему является заслугой российской делегации.

"Наши эксперты и представители МИД приложили много усилий, чтобы такой сбалансированный текст родился", – пояснил Песков.

16 ноября лидеры G20 приняли совместное заявление по результатам саммита в Индонезии. В итоговом коммюнике отмечается, что большинство стран "Большой двадцатки" осуждают военные действия на Украине, однако некоторые участники формата имеют другую позицию по данной ситуации.

Представлявший Россию на саммите министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что фраза о наличии различных позиций по Украине была включена в документ по настоянию российской стороны.

Саммит "Большой двадцатки" проходит 15–16 ноября на острове Бали.



Саммит G20 завершится на Бали 16 ноября

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