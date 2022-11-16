G20 осуждает военные действия на Украине, но есть и другие позиции – коммюнике

Фото: g20.org /Ministry of Communications and Informatics of the Republic of Indonesia

Большинство государств "Большой двадцатки" осуждают военные действия на Украине, однако некоторые участники формата имеют другую позицию по данной ситуации, говорится в итоговом коммюнике саммита G20 в Индонезии. Об этом сообщает ТАСС.

"Большинство членов резко осудили войну на Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике <...>. Были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций", – указано в документе.

В совместном заявлении отмечается, что конфликт на Украине способствует ограничению роста мировой экономики, усилению инфляции, энергетической, финансовой и продовольственной нестабильности, а также влечет нарушение логистических цепочек.

Кроме того, лидеры G20 подчеркнули, что применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы. В связи с этим в документе отмечается крайняя важность поддержки международного права, стабильности многосторонней мировой системы, принципа мирного разрешения конфликтов посредством дипломатии и диалога.

"Это включает в себя защиту всех целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН, и соблюдение норм международного гуманитарного права, включая защиту гражданских лиц и инфраструктуры в вооруженных конфликтах. <...> Нынешняя эпоха не должна быть эпохой войны", – говорится в коммюнике.

Также участники саммита поддержали заключения зерновой сделки, отметив важность продолжения ее реализации. В документе подчеркивается, что страны "Большой двадцатки" примут срочные меры для устранения проблемы голода в развивающихся странах, а также будут следить за состоянием международной безопасности в продовольственной сфере.

"Необходимо наладить цепочки поставок продовольствия и ускорить переход к устойчивому сельскому хозяйству", – следует из документа.

В нем также отмечается, что страны G20 поддерживают вывод гуманитарной деятельности из-под санкций и призывают все страны поддержать эту цель.

"Мы подтверждаем необходимость обновления глобальных правил торговли сельскохозяйственной продукцией и облегчения торговли ей и продовольствием, а также важность невведения запретов и ограничений на экспорт продовольствия и удобрений", – говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона настояла, чтобы итоговое коммюнике саммита G20 содержало фразу о том, что позиции стран – участниц формата по ситуации на Украине разделились.

Саммит "Большой двадцатки" проходит 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. Россию на мероприятии в его первый день представлял Сергей Лавров. На заключительной сессии саммита РФ представляет глава Минфина Антон Силуанов.

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