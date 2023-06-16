Путин на ПМЭФ объявил минуту молчания в память о Берлускони

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Владимир Путин во пленарного заседания ПМЭФ-2023 попросил присутствующих почтить минутой молчания память покойного экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.

В ходе дискуссии речь зашла о роли НАТО в конфликте на Украине. В этом контексте президент РФ вспомнил о Берлускони, напомнив, что тот когда-то внес большой вклад в выстраивание нормальных отношений между Североатлантическим альянсом и Россией.

"Это был очень светлый человек и очень деятельный, энергичный. Я без всякого преувеличения считаю его личностью мирового масштаба. <...> Я бы попросил почтить его память минутой молчания", – сказал российский лидер, после чего он и все присутствующие в зале встали.

Берлускони скончался 12 июня в миланской больнице "Сан-Раффаэле", где находился с 9 июня. Ему было 86 лет. Долгое время он боролся с лейкемией. 14 июня в Кафедральном соборе в Милане прошла церемония прощания с политиком.



Сотни итальянцев собрались у виллы Берлускони на церемонию прощания