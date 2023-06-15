Тело Сильвио Берлускони было кремировано – СМИ

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Тело экс-премьера Италии Сильвио Берлускони кремировали. Процедура прошла в области Пьемонт, сообщает агентство ANSA.

По информации ANSA, урна с прахом политика будет храниться вместе с прахом его родителей в мавзолее на личной вилле в Аркоре. Мавзолей построили по желанию Берлускони при его жизни, прах родителей перенесли туда с Монументального кладбища Милана.

Берлускони скончался 12 июня в миланской больнице "Сан-Раффаэле", где находился с 9 июня. Ему было 86 лет.

Церемония похорон бывшего премьер-министра Италии прошла 14 июня в Кафедральном соборе в Милане. Перед собором были установлены экраны, на его площади собрались несколько тысяч человек.

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