Темы из речи Путина перед Советом по нацпроектам могут включить в послание – эксперты

Фото: kremlin.ru

Предложения Владимира Путина, озвученные перед Советом по стратегическому развитию и нацпроектам, могут быть включены в послание Федеральному Собранию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

Отмечается, что выступление российского лидера в четверг, 15 декабря, длилось около часа. Это значительно дольше, чем в 2021 году, когда речь заняла около 11 минут.

В ходе выступления 15 декабря Путин заявил, что в ближайшее время в РФ увеличат льготные пособия для беременных. Льготы будут выплачиваться по одному заявлению от родителей или беременной женщины.

Также российский лидер затронул вопрос продления льготной программы ипотеки в РФ до 1 июля 2024 года. Ставка по программе не превысит 8%.



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