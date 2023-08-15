Путин заявил, что Запад планирует интеграцию сил НАТО с блоком AUKUS

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Запад намерен интегрировать силы НАТО с блоком AUKUS, в который входят Австралия, Великобритания и США. Об этом Владимир Путин сказал в рамках XI Московской конференции по международной безопасности.

Российский лидер обратил внимание, что члены Североатлантического альянса не прекращают наращивать и совершенствовать наступательный потенциал. В свою очередь, Вашингтон надеется изменить, исходя из своих интересов, систему межгосударственного взаимодействия, которая сложилась в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил Путин.

"Не исключаем, что дело ведут к полноценной интеграции натовских сил с создаваемыми структурами блока AUKUS", – цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют в 2030-х годах предоставить Австралии три атомные подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти субмарин.

Эти подводные лодки Австралия получит в рамках партнерства AUKUS, при этом субмарины не будут нести ядерное оружие, хотя и будут оснащены атомными силовыми установками, которые будут приводить подводные лодки в движение.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москву не устраивает кулуарное обсуждение вопроса о передаче Австралии американских подлодок. Он подчеркнул, что Китай, Россия, Египет, Пакистан, Южная Африка и Сирия призывают обеспечить деполитизированное рассмотрение этого вопроса с точки зрения ядерного нераспространения.



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