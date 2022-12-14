Песков рассказал, когда опубликуют указ президента в ответ на потолок цен на нефть

Фото: kremlin.ru

Указ президента РФ о мерах противодействия потолку цен на российскую нефть обнародуют, когда документ будет готов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как только будет указ готов, мы его опубликуем", – цитирует его "Интерфакс".

5 декабря вступило в силу решение стран "Большой семерки", Евросоюза и Австралии о потолке цен на нефть из России. Оно предусматривает запрет на перевозку и страхование российского топлива по цене выше 60 долларов за баррель.

Позже в СМИ появилась информация о том, что Москва разработала ответ на потолок цен. Так, странам, присоединившимся к ограничениям, будет отказано в поставках. В то же время предусматривается механизм, позволяющий обходить запрет на сделки с разрешения правительства РФ.



Песков заявил, что реакция РФ на потолок цен на нефть последует после анализа ситуации

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