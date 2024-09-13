Песков переадресовал МО РФ вопрос о возможном ударе по судну с зерном в Черном море

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном ударе по судну с зерном в Черном море, переадресовал его Минобороны РФ, передает сайт "Комсомольской правды".

Политик отметил, что в Кремле не видели соответствующих заявлений.

"Здесь нужно обращаться к нашим военным, это, видимо, связано с ходом специальной военной операции", – указал Песков.

Ранее российская армия сорвала попытку захвата ВСУ в Черном море самоподъемной буровой установки "Крым-2". По данным МО РФ, к вышке направили морской десант в составе 14 катеров Willard Sea Force производства США вместе с украинскими военными. Во время боя силы Черноморского флота и ВС РФ, охранявшие "Крым-2", смогли потопить восемь катеров и ликвидировать до 80 солдат ВСУ. Оставшиеся катера ретировались, не попытавшись вытащить раненых военных из воды.

До этого ВС России отразили попытку атаки надводных беспилотников в Севастополе. Уничтожены два беспилотных катера.