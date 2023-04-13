Песков опроверг сообщения СМИ о внутренней борьбе между Минобороны и ФСБ РФ

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Сообщения западных СМИ о якобы имеющей место внутренней борьбе между силовыми ведомствами России не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что не знает, на чем основываются такие данные, но готов подвергнуть сомнению их достоверность и понимание автором сути происходящего внутри России.

Ранее западная пресса писала о внутренней борьбе между Федеральной службой безопасности (ФСБ) и министерством обороны России. Об этом якобы говорилось в американских секретных документах, которые утекли в Сеть.

7 апреля стало известно, что в Сети распространились документы Пентагона с планами НАТО и Вашингтона по укреплению армии Украины. По этому факту в Минобороны и Минюсте США организовали расследование.

В одном из материалов с грифом "совершенно секретно" рассказывалось о конфликте по состоянию на 1 марта. В другом содержалась краткая информация о 12 украинских бригадах.

Также говорилось, что в одном из секретных документов Пентагона было четыре варианта развития спецоперации на Украине. Один из них предусматривал удар по Кремлю. Также там было написано о возможных российско-украинских переговорах и использовании тактического ядерного оружия.

Вина за утечку американских секретных документов может лежать на ЦРУ или АНБ

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