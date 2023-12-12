12 декабря, 12:37Политика
Путин дорожит поддержкой россиян – Песков
Фото: kremlin.ru
Большинство россиян поддерживают Владимира Путина, а он, в свою очередь, дорожит этим. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля обратил внимание, что в мире есть как те, кто поддерживает российского лидера, так и те, кто выступает против его деятельности. Однако это, по словам Пескова, не главное.
"Главное – то, что Путина поддерживает подавляющее большинство людей в РФ. Это то, что является абсолютно неопровержимым фактом, и то, чем дорожит президент, и то, в чем черпает свою силу президент", – сказал он.
8 декабря Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Между тем новый президентский срок Путина поддержали 70% из 6,1 тысячи опрошенных россиян. Еще 15% участников опроса выступили против выдвижения Путина, 8% заявили, что ему нужно уйти из политики.
Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента России в 2024 году
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