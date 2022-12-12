Песков пообещал уточнить дату послания Путина

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил журналистов, что о дате послания президента РФ Федеральному собранию сообщат дополнительно.

"Мы еще будем ориентировать вас по посланию", – ответил он на вопрос представителей СМИ.

Ранее Песков заявил, что послание Федеральному собранию является приоритетным для президента, поэтому после того, как будут определены даты его оглашения, появится понимание и по другим мероприятиям.

До этого представитель Кремля говорил, что Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию до конца текущего года.

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