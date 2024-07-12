Песков заявил, что договоренности по Украине должны быть комплексными

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Договоренности по Украине должны заключаться комплексно, а не по вырванным из контекста вопросам, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его слова стали ответом на вопрос журналистов о том, исключает ли Кремль возможность возвращения к зерновой сделке.

Песков также напомнил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к диалогу.

"Он открыт для любых попыток достижения договоренностей на базе определенного мировоззрения, о котором мы говорили. И президент открыт к диалогу, но с тем, чтобы вопросы рассматривались в комплексе", – подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента обратил внимание на невозможность вычленения отдельных вопросов из общего контекста сложившейся в мире ситуации.

Ранее Песков упоминал, что в настоящий период переговорная группа по Украине отсутствует, поскольку не ведется и сам дипломатический процесс. По словам представителя Кремля, не наблюдается и перспектив по его возобновлению.

При этом, по данным западных СМИ, власти Украины хотели бы организовать конференцию по урегулированию конфликта, на которую были бы приглашены представители российской стороны. При этом Киев будет стремиться сделать это до президентских выборов в США, запланированных на ноябрь.

