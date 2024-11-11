Владимир Путин обратил внимание на дефицит яблок в России

Фото: kremlin.ru

В России нужно производить больше яблок, пока сохраняется дефицит фруктов. Об этом в ходе встречи с руководителем Северной Осетии Сергеем Меняйло заявил Владимир Путин.

Глава республики отметил, что у них находится самый большой яблоневый сад на юге России, площадь которого составляет 1 500 гектаров.

"И все равно дефицит, есть куда развиваться", – сказал в ответ на это российский лидер.

Между тем крупные изготовители молочной продукции сообщили о сокращении производства сливочного масла и отгрузки его в торговые сети. В свою очередь, в Совфеде призвали не создавать ажиотаж вокруг сливочного масла, так как это лишь больше подстегивает спрос среди населения и провоцирует рост цен на продукт.

На этом фоне Минсельхоз начал работу по увеличению импорта продукта из других стран. Такой подход позволит пополнить запасы на российском рынке и стабилизировать цены.