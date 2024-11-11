Песков заявил об отсутствии подготовки к телефонному разговору Путина и Шольца

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В Кремле не ведется подготовка к телефонному разговору Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам политика, никаких сигналов от немецкой стороны пока не поступало.

Ранее Шольц заявил, что готов скоро провести телефонный разговор с Путиным. Однако он уточнил, что не будет проводить беседу в одностороннем порядке. Такие переговоры не могут проходить без согласования с партнерами Германии, подчеркнул канцлер.

Также о готовности поговорить с президентом России сообщал председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц. Он утверждал, что переговоры нужно согласовывать с партнерами по Европе и США.