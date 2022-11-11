Песков рассказал о подрыве диалога по обмену заключенными между РФ и США

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Мегафонная дипломатия подрывает эффективность диалога между Россией и США по вопросам обмена осужденными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, существующие каналы по этой теме должны быть дискретными. Песков выразил мнение, что только так получится добиться каких-то результатов.

"Мы всегда относимся серьезно ко всем предложениям. И наши серьезные предложения на этот счет хорошо известны в Вашингтоне", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Москву принять условия, которые предложил Вашингтон по обмену заключенными. Он назвал своей главной задачей сделать все возможное для возвращения всех американцев, которые "были произвольно или несправедливо задержаны".

В сентябре американские СМИ написали, что бывший дипломат США Билл Ричардсон приехал Москву и якобы провел ряд встреч, посвященных вопросу освобождения осужденных в России граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана. До этого он предлагал осуществить сделку по формуле "два на два".



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