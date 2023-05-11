Песков сообщил, что Россия в ходе СВО изучает западное вооружение

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Никеричев

Россия в ходе спецоперации на Украине изучает западное вооружение, которое применяется украинскими войсками. Об этом в интервью телеканалу ATV сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что у западных стран есть оружие хорошего качества, однако есть и такие виды вооружения, которые не соответствуют условиям.

Вместе с тем, по словам официального представителя Кремля, сравнивать военный потенциал России и Украины очень сложно.

Ранее бывший агент МИ-6 заявил, что украинская армия во многом уступает российской, несмотря на помощь от Запада. Кроме того, по словам британского разведчика, Киев не готов наносить какой-либо контрудар.

До этого военный аналитик сообщил, что системы ПВО Patriot, которые Соединенные Штаты предоставили Украине, будут уязвимы для российских ударов.

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