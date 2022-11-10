Песков заявил, что Путин и Шойгу регулярно встречаются

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин регулярно встречается с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря российского лидера, планируется ли такая встреча в ближайшей перспективе.

"Они это делают регулярно", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее Шойгу заслушал доклад командующего Объединенной группировкой войск РФ в районе проведения спецоперации генерала армии Сергея Суровикина.

В свою очередь, Песков заявил о возможной поездке Путина в Донбасс в будущем. По словам представителя Кремля, пока каких-то конкретных планов нет, однако он заверил, что такая поездка состоится. Он подчеркнул, что речь идет о российских регионах, поэтому президент РФ приедет туда.



Шойгу заслушал доклад командующего группировкой войск РФ

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