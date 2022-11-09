Песков заявил о возможной поездке Путина в Донбасс в будущем

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин посетит Донбасс, однако точные планы по поездке в регион пока не обсуждались. Об этом заявил официальный представителя Кремля Дмитрий Песков.

"Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет в Донбасс, естественно. Это российские регионы, и он там будет", – цитирует пресс-секретаря президента РФ ТАСС.

Ранее сообщалось, что Песков посетил Луганск. Там представитель Кремля провел курс обучения для местных журналистов и работников пресс-служб ЛНР и ДНР.

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко поблагодарил пресс-секретаря президента РФ за подобное мероприятие.

До этого Песков уже оценивал возможность поездки Путина в новые регионы. На тот момент пресс-секретарь президента РФ сослался на плотный график российского лидера.

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