Фото: ТАСС/POOL/Алексей Никольский

Владимир Путин рассказал, как учился стрелять из пушки 1938 года, когда еще был студентом. Во вторник глава государства посетил выставку об истории обороны Москвы на Красной площади.

PR-директор студии "ВоенФильм" Ольга Родионова провела президенту экскурсию. Оказалось, что Путин уже был знаком с некоторыми образцами военной техники. Родионова была удивлена, что президент сразу узнал пушку 1938 года.

"Я учился на ней стрелять. В университете у нас же военная кафедра была", – объяснил он.

Глава государства также обратил внимание на орудие, которое называется "сорокапятка".

"Ее называли "Прощай, Родина!". Она делала 15–20 выстрелов (в минуту. – Прим. ред.) и все", – добавил Путин.

"Сорокапятка" – это 45-миллиметровая противотанковая пушка (53-К). Она активно использовалась в начале Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что президент осмотрел выставку об истории обороны Москвы. Руководитель студии "ВоенФильм" Игорь Угольников вместе с PR-директором подробно рассказали президенту об экспонатах интерактивного музея. Они подчеркнули, что это настоящие образцы предметов военных лет.

Глава государства также послушал песню "Священная война" в исполнении хора.

В свою очередь, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что посвященный параду 1941 года интерактивный музей, который работает на Красной площади, очень полезен молодому поколению россиян. Он отметил, что и сам осмотрел экспозицию. По его словам, там ощущается атмосфера того времени.



На Красной площади заработал музей под открытым небом

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