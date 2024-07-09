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09 июля, 10:49 (обновлено 09.07.2024 12:42)

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Песков: на детскую киевскую больницу упала антиракета

В Кремле отвергли обвинения в нанесении РФ удара по больнице в Киеве

Фото: AP Photo/Alex Babenko

Кремль категорически отвергает обвинения в якобы нанесении Россией удара по больнице в Киеве. На здание упала антиракета, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российские военные не бьют по гражданским целям, уточнил он.

"Мы по-прежнему настаиваем: удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу киевского режима", – сказал представитель Кремля.

Он попросил ориентироваться на заявление Минобороны РФ, которое абсолютно исключает, что по каким-то гражданским целям были нанесены удары. Более того, ведомство указало, что речь идет о падении антиракеты, напомнил Песков.

Информация о попадании под ракетный удар детской больницы в Киеве начала распространяться в СМИ 8 июля. Представители администрации столицы Украины сообщили, что в результате обстрела пострадало токсикологическое отделение медицинского учреждения.

В Минобороны РФ опровергли заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе военнослужащих России по украинским гражданским объектам.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по украинским объектам военной промышленности и авиационным базам ВСУ. Кроме того, добавили в министерстве, в здание попала украинская ракета ПВО, запущенная из зенитного ракетного комплекса в черте города.

Посол России в США Анатолий Антонов, в свою очередь, заявил, что в Штатах умалчивают о попадании ракеты противовоздушной обороны Украины в киевскую больницу, чтобы в дальнейшем воспользоваться этой ситуацией для новых поставок оружия.

Антонов обратил внимание, что ажиотаж, который США создают вокруг пострадавшей в результате удара больницы "Охматдет" в Киеве, является образцом "оголтелой антироссийской пропаганды". Посол подчеркнул, что американские обозреватели, которые не разобрались в подробностях инцидента, "цинично используют произошедшую трагедию против России".

ВС РФ нанесли удар по объектам военной промышленности Украины

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