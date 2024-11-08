Путин заявил, что Россия завершает испытания новейших оборонных разработок

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Российские специалисты завершают испытания новейших разработок в сфере обороны. Об этом сообщил Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

По словам президента, в данный момент РФ подходит к тому, чтобы ставить на вооружение эти разработки.

Концерн "Калашников" ранее завершил испытания малогабаритного автомата АМ-17. Этот компактный автомат был разработан по заданию министерства обороны России. Использовать вид оружия смогут вспомогательные подразделения.

В России также разработали универсальный патрон для стрелкового оружия с повышенными бронепробивными характеристиками из экологически чистых материалов. Калибр патрона составил 5,45 миллиметра.