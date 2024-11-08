Путин заявил, что не хочет возвращения России на путь "до 2022 года"

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин заявил, что не желает возвращения России на путь "до 2022 года". Об этом он сообщил, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Это был путь, который был сопряжен с такой скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на подчинение ее интересам каких-то других стран, которые еще считали, что они имеют на это право", – объяснил президент РФ.

В ходе заседания клуба Путин заявил, что Запад попытался нанести России сокрушительный удар и отлучить ее от мировой политики и экономики. Однако антироссийские санкции не возымели эффекта, поскольку РФ необходима миру.

Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству. Она будет делать это и дальше, предупредил российский президент.