Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил православных верующих с праздником Рождества Христова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров", – сказал президент.

В числе таких ценностей Путин назвал добро, сострадание, милосердие и справедливость.

В день Рождества Христова Путин посетил богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля. Глава государства присутствовал на службе один. Его встречал встречал благочинный храмов Клинского округа Сергиево-Посадской епархии иеромонах Иосиф.

Чаще всего в этот праздник президент посещает рождественскую службу в регионах страны. В прошлом году глава государства встретил праздник в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Путин поздравил россиян с Рождеством

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