11:40Общество
Путин поздравил православных россиян с Рождеством
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил православных верующих с праздником Рождества Христова. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров", – сказал президент.
В числе таких ценностей Путин назвал добро, сострадание, милосердие и справедливость.
В день Рождества Христова Путин посетил богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля. Глава государства присутствовал на службе один. Его встречал встречал благочинный храмов Клинского округа Сергиево-Посадской епархии иеромонах Иосиф.
Чаще всего в этот праздник президент посещает рождественскую службу в регионах страны. В прошлом году глава государства встретил праздник в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Путин поздравил россиян с Рождеством
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