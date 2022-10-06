Отказавшиеся от поставок из РФ страны теперь вынуждены переплачивать – Путин

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Странам, которые заявили об отказе от российских поставок, теперь приходится переплачивать, в том числе за нефть и газ. Об этом сообщил Владимир Путин.

"Под давлением остаются сектора экономики, ориентированные на экспорт, прежде всего в европейские страны – это и понятно, всем известно, – в страны, которые отказались от российских поставок и теперь вынуждены переплачивать за целый ряд товаров, включая нефть, газ, металлы и так далее", – цитирует его ТАСС.

Российский лидер также уточнил, что отечественные экспортеры переходят на другие рынки, однако этот процесс может занять время, поскольку необходимо перестроить логистику.

Ранее аналитик Станислав Митрахович заявил о начавшейся в Германии деиндустриализации. По его словам некоторые компании снизили выработку продукции, а ряд других – сообщил о возможном отъезде в другие страны, в том числе Соединенные Штаты, Китай и в Турцию.

До этого директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин отмечал , что заявления Германии о готовности отказаться от российского газа подтверждают беспрекословное следование русофобским установкам США. Он не исключил, что Германия полностью откажется от импорта российского газа в течение ближайших двух лет, однако, как он считает, это приведет к экономическому кризису в ФРГ.



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