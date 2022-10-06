Аналитик заявил о начавшейся в Германии деиндустриализации

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Эксперт ФНЭБ, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил о начавшейся в Германии деиндустриализации. Об этом сообщает RT.

"В Германии уже сейчас деиндустриализация. Ряд компаний снизил выработку продукции", – уточнил специалист.

По его словам, некоторые организации уже сообщают о возможном отъезде в другие страны, в том числе Соединенные Штаты, Китай и в Турцию.

"Может, по итогам зимы, уровень кризиса будет более масштабным в Германии и создаст устойчивый социально-политический запрос на нормализацию отношений с Россией", – заключил эксперт.

Ранее директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин сообщил, что заявления Германии о готовности отказаться от российского газа подтверждает, что Берлин беспрекословно следует русофобским установкам США. Он не исключил, что Германия полностью откажется от импорта российского газа в течение ближайших двух лет, однако, как он считает, это приведет к экономическому кризису в ФРГ.

До этого премьер Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил, что газопровод "Северный поток – 2" никогда не начнет свою работу. Кроме того, по словам премьера, партнерство РФ и ФРГ в области энергетики больше невозможно, так как оно было безвозвратно разорвано.



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