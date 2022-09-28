Экономист объяснил цену газа в Европе выше 2 тыс долларов за тысячу кубометров

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Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил рост цен на газ в Европе. Об этом сообщает RT.
"Цена на газ в сегодняшних геополитических условиях очень волатильная, и она может меняться в любой момент", – предупредил специалист.
В настоящий момент фактором роста цен экономист назвал аварию на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, колебания цен могут быть спровоцированы ограничениями по ценам на нефть и газ из России.
Ранее на "Северном потоке" обнаружили три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне неподалеку от Борнхольма. Еще две были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".
До этого во Франции распространили сообщения о том, что некоторые жилищные товарищества подняли вопрос об отказе от централизованного отопления домов из-за высоких тарифов на газ. Люди уже отказываются закупать топливо по обновленному тарифу из-за финансовых рисков.
Сроки устранения поломки газопроводов "Северного потока" назвать невозможно – оператор
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