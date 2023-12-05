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Выход РФ из международных институтов не означает игнорирование прав – Путин
Фото: kremlin.ru
Россия вышла из ряда международных правозащитных институтов, однако это не означает игнорирование российской стороной прав. Наоборот, РФ готова находить новые решения для формирования равной и справедливой системы обеспечения прав человека. Об этом заявил Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Он добавил, что Россия готова сотрудничать в этом вопросе со всеми заинтересованными государствами и партнерами. По словам президента РФ, гражданские институты в силу своей гибкости более приспособлены к оперативному поиску решений в данной сфере.
Путин напомнил, что в этом направлении уже были сделаны конкретные шаги, например, прошедшая на площадке Совета международная конференция в ноябре прошлого года. Российский президент призвал продолжать работу в данном направлении.
Ранее Владимир Путин в рамках заседания СПЧ заявил, что в настоящее время наблюдается деградация международной системы прав человека. В частности, международные структуры стали проявлять русофобию.
До этого в СПЧ предложили создать отдельный государственный орган по вопросам поддержки российских семей.
В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за русофобию
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