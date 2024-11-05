В Кремле максимально смягчили связанные с коронавирусом ограничения

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В Кремле максимально смягчили ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Life.ru.

"Смягчения постоянно происходят. Собственно, оно уже максимально", – пояснил официальный представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что на международных саммитах уже не осталось никаких ограничений. Например, Владимир Путин 5 ноября принял верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов, среди которых представители Израиля, Индии, Армении, Азербайджана и других государств. Церемония впервые за 5 лет прошла по "доковидному" протоколу.

За минувшую неделю в Москве было выявлено 4 088 случаев заражения COVID-19. Из числа заболевших госпитализация потребовалась 199 горожанам. Вместе с тем за неделю от проявлений инфекции погибли 14 человек. При этом 4 325 человек за тот же период смогли выздороветь.

Всемирная организация здравоохранения ранее оценила ситуацию с коронавирусом в России. По мнению представителей ВОЗ, в ближайшее время в стране не произойдет большой вспышки заболевания. При этом новые случаи заражения фиксируются на протяжении всего года.

