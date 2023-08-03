10:30Экономика
Песков заявил, что у России есть перспективы начать достаточно быстрое развитие
Фото: kremlin.ru
В настоящее время есть перспективы быстрого развития РФ, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом он сказал на встрече с участниками "Мастерской новых медиа".
"Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально", – подчеркнул он.
Однако пресс-секретарь главы государства добавил, что еще нужно понять, откуда у страны появились такие силы.
Ранее Владимир Путин заявил, что развитие экономики является базой для решения всех стоящих перед страной задач. Он выразил надежду, что российский парламент и впредь будет находить "развязки и приемлемые решения", которые послужат на благо государства.
В свою очередь, российский министр финансов Антон Силуанов сообщил, что рост ВВП РФ по итогам текущего года ожидается не менее чем на 2%. Он также отметил, что ненефтегазовые доходы бюджета по итогам года должны превысить запланированные показатели на один триллион рублей.
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