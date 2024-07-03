Песков заявил, что Путин и Трамп не ведут диалог по достижению мира на Украине

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Владимир Путин и бывший президент США Дональд Трамп не поддерживают диалог по поводу условий достижения мира на Украине, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, это не так", – цитирует "Газета.ру" его ответ на просьбу журналистов дать комментарий по поводу подобных сообщений, которые начали публиковаться в западных СМИ.

Ранее в рамках теледебатов, в которых приняли участие Трамп и нынешний американский лидер Джо Байден, экс-президент США заявил, что намерен урегулировать российско-украинский конфликт еще до того, как он официально вступит в должность главы государства.

Трамп также подчеркнул, что в настоящее время в ходе боевых действий "глупо и бессмысленно" гибнут люди.

Дмитрий Песков не стал комментировать эти слова бывшего американского президента, аргументировав это тем, что российской стороне неизвестно, о чем идет речь. Он лишь обратил внимание, что Трамп не в первый раз высказывается соответствующим образом.

