03 июля, 11:40Политика
Песков заявил, что Путин и Трамп не ведут диалог по достижению мира на Украине
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Владимир Путин и бывший президент США Дональд Трамп не поддерживают диалог по поводу условий достижения мира на Украине, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, это не так", – цитирует "Газета.ру" его ответ на просьбу журналистов дать комментарий по поводу подобных сообщений, которые начали публиковаться в западных СМИ.
Ранее в рамках теледебатов, в которых приняли участие Трамп и нынешний американский лидер Джо Байден, экс-президент США заявил, что намерен урегулировать российско-украинский конфликт еще до того, как он официально вступит в должность главы государства.
Трамп также подчеркнул, что в настоящее время в ходе боевых действий "глупо и бессмысленно" гибнут люди.
Дмитрий Песков не стал комментировать эти слова бывшего американского президента, аргументировав это тем, что российской стороне неизвестно, о чем идет речь. Он лишь обратил внимание, что Трамп не в первый раз высказывается соответствующим образом.
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