Песков не стал комментировать слова Трампа о завершении конфликта на Украине за день

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать заявление бывшего президента США Дональда Трампа о завершении конфликта на Украине за день, если он вновь станет главой страны. Его слова передает "Газета.ру".

"Это не первое высказывание Трампа на этот счет, он и раньше высказывался. Не зная, о чем идет речь, прокомментировать это не можем", – указал пресс-секретарь российского лидера.

Во время теледебатов с действующим президентом Штатов Джо Байденом Трамп заявил, что собирается урегулировать конфликт между Москвой и Киевом еще до того, как официально вступит в должность главы Белого дома. По его мнению, сейчас в конфликте "глупо и бессмысленно" гибнут люди.

В свою очередь Байден указал, что конфликт в Европе исторически не удавалось ограничить Европой, и в случае победы России на Украине мир ожидает третья мировая война.

В ответ Трамп также сказал о близости третьей мировой войны, но обвинил в этом политику Байдена. Кроме того, он упрекнул нынешнего главу государства в том, что лидеры КНДР, Китая и России не уважают и не боятся его.

