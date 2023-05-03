Песков пообещал своевременно сообщить о месте работы Путина 4 мая

Фото: kremlin.ru

О том, в Кремле или в резиденции в Ново-Огарево будет работать Владимир Путин 4 мая, заинтересованным лицам сообщат своевременно. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сообщим (о месте работы. – Прим. ред.) своевременно", – сказал представитель Кремля.

Ранее в среду пресс-служба президента России сообщила, что в ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников. Оба БПЛА были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированной террористической акцией и покушением на российского лидера.

На Украине между тем причастность к инциденту опровергли. Так, пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров подчеркнул, что Киев направляет все силы на освобождение собственных территорий, а не на атаки по чужим.



В Кремле назвали атаку украинского беспилотника попыткой покушения на Путина