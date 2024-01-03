Песков опроверг публикации о готовящемся заявлении Путина по мировой безопасности

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Публикации о якобы готовящемся в ближайшие дни заявлении Владимира Путина по мировой безопасности и украинскому вопросу являются фейком. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это фейк", – отметил он.

25 декабря Путин заявил, что Россия намерена укрепить морскую мощь на всех стратегических направлениях.

Также он указал, что битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер. По мнению Путина, Россия на данный момент находится в авангарде формирования нового справедливого мироустройства и сражается за свободу всего мира. Он заявил, что сейчас проявляется диктатура одного гегемона, которая опасна для окружающих.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что основанный на американских правилах мировой порядок изжил себя. По его мнению, президенту США Джо Байдену следовало бы признать, что американская сторона своими стремлениями сохранить гегемонию принесла только вред.



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