Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому День молодежи будет отмечаться в России в последнюю субботу июня. Соответствующий документ был размещен 2 мая на портале правовой информации.

До этого граждане РФ отмечали праздник 27 июня. В тексте распоряжения говорится, что оно вступает в силу с момента подписания. В этом году россияне отпразднуют День молодежи 24 июня.

Ранее вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что в российских регионах следует сделать 2–5 мая нерабочими днями.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что его ведомство готово обсудить вопрос переноса новогодних праздников на майские, если подобные предложения поступят.



Путин согласился с идеей перенести День молодежи на последнюю субботу июня