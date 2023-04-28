Минтруд РФ готов обсудить перенос новогодних праздников на майские

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство труда РФ готово обсудить вопрос переноса новогодних праздников на майские, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство обсудит перенос праздников в том случае, если подобные предложения поступят, отметил он.

"У нас количество рабочих и выходных дней ограничено, обсуждать надо. Если будет такая инициатива, почему нет? Конечно, обсудим", – сказал Котяков.

Ранее фракция "Новые люди" предлагала установить выходные с 1 по 9 мая за счет сокращения новогоднего праздничного периода. По словам замглавы фракции, вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, предполагается перенести на май четыре дня с окончания новогодних праздников.

Если законопроект будет оперативно принят, в 2023 году граждане смогут отдыхать без перерыва с 29 апреля по 9 мая, отметил он.

Однако депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев усомнился, что законопроект будет принят в этом году. По его мнению, идею длинных выходных с 1 по 9 мая, скорее всего, будут обсуждать уже в следующем году.

После этого Даванков предложил сделать 2–5 мая в регионах нерабочими днями. Он объяснил это тем, что россиянам действительно необходимы по-настоящему длинные выходные. Даванков считает, что люди ощущают симптомы депрессии.



В ГД предложили сделать 2–5 мая нерабочими днями