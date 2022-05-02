Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.
"Этот древний, значимый для каждого мусульманина праздник, который знаменует окончание священного месяца Рамадан, символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию и милосердию, обращает верующих к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий", – отмечается в послании президента.
Путин подчеркнул, что мусульмане вносят значимый вклад в укрепление межнационального мира и согласия в обществе. Неоценимо и влияние представителей данной конфессии на сохранение культурного многообразия и отстаивание приоритетных интересов России.
Праздник разговения по окончании поста во время священного месяца Рамадан, носящий название Ураза-байрам, мусульмане отмечают 2 мая 2022 года. Мероприятия по случаю праздника уже стартовали в Московской соборной мечети. Сперва прочли молитву, после которой к верующим с праздничной проповедью обратится глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Также будет совершен праздничный намаз.
Ранее сообщалось, что 2 мая с 00:02 до 11:00 из-за празднования Ураза-байрама на улицах столицы будут перекрыты порядка 12 участков.
Мусульмане отметят Ураза-байрам в мечетях Москвы
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