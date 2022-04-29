Движение ограничат на нескольких улицах Москвы из-за Ураза-байрама

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Движение на некоторых улицах Москвы ограничат в предстоящие выходные в связи с празднованием мусульманского религиозного праздника Ураза-байрам. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Ночью 1 мая и утром 2 мая будет ограничено движение в районе проспекта Мира, Большой Татарской улицы и улицы Хачатуряна", – говорится в сообщении.

2 мая с 00:02 до 11:00 полностью перекроют движение по следующим участкам:



улице Дурова – от проспекта Мира до Олимпийского проспекта;

улице Щепкина – от улицы Самарской до Садового кольца;

улице Мещанской – от Садового кольца до улицы Дурова;

улице Гиляровского – от Капельского переулка до Садового кольца;

Капельскому переулку – от проспекта Мира до улицы Гиляровского;

Выползову переулку – от улицы Дурова до дома 10 по Выползову переулку.

Кроме того, будут частично перекрыты Климентовский, Старый Толмачевский, Малый Татарский и Озерковский переулки и Большая Татарская улица. Для проезда будет недоступен и участок улицы Хачатуряна – от Каргопольской улицы до улицы Санникова (в обе стороны).

Ранее стало известно, что вечером 29 апреля в Москве частично перекроют ряд улиц ради проведения "Московского мотофестиваля". Столичные байкеры проедут от проспекта Академика Сахарова до Ходынского поля.

В связи с проездом колонны мотолюбителей частично меняется режим работы автобусов в центре Москвы, на Ленинградском проспекте и Ходынском поле.