В Московской соборной мечети началось празднование Ураза-байрама

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Московской соборной мечети стартовали мероприятия по случаю праздника Ураза-байрам, сообщает ТАСС.

Сперва в мечети читали молитву, после которой к верующим с праздничной проповедью обратится глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин. После этого верующие совершат праздничный намаз.

Одновременно праздничные молитвы прошли в Исторической мечети на Большой Татарской улице и в Мемориальной мечети на Поклонной горе. Также праздничный намаз проводится на специально выделенной площадке в парке "Сокольники".

Ураза-байрам, или Праздник разговения, – один из главных праздников последователей ислама. Длится он в течение трех дней. Его главный ритуал – коллективная праздничная молитва. В этот день мусульмане традиционно готовят восточные блюда и дарят близким подарки.

Ранее сообщалось, что в связи с празднованием мусульманского религиозного праздника Ураза-байрам 2 мая с 00:02 до 11:00 полностью перекроют движение по следующим участкам:



улице Дурова – от проспекта Мира до Олимпийского проспекта;

улице Щепкина – от улицы Самарской до Садового кольца;

улице Мещанской – от Садового кольца до улицы Дурова;

улице Гиляровского – от Капельского переулка до Садового кольца;

Капельскому переулку – от проспекта Мира до улицы Гиляровского;

Выползову переулку – от улицы Дурова до дома 10 по Выползову переулку.

Кроме того, будут частично перекрыты Климентовский, Старый Толмачевский, Малый Татарский и Озерковский переулки и Большая Татарская улица. Для проезда будет недоступен и участок улицы Хачатуряна – от Каргопольской улицы до улицы Санникова (в обе стороны).

Также 2 мая в связи с праздником в Отрадном меняются маршруты автобусов с6, 98, н9 и электробуса 803. На входах и выходах из столичного метро на станциях, находящихся около мечетей возможны ограничения. В Дептрансе попросили пассажиров быть внимательнее, соблюдать правила пользования метро, а также выполнять требования сотрудников метрополитена и правоохранителей.