В Московской соборной мечети началось празднование Ураза-байрама

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Московской соборной мечети стартовали мероприятия по случаю праздника Ураза-байрам, сообщает ТАСС.
Сперва в мечети читали молитву, после которой к верующим с праздничной проповедью обратится глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин. После этого верующие совершат праздничный намаз.
Одновременно праздничные молитвы прошли в Исторической мечети на Большой Татарской улице и в Мемориальной мечети на Поклонной горе. Также праздничный намаз проводится на специально выделенной площадке в парке "Сокольники".
Ураза-байрам, или Праздник разговения, – один из главных праздников последователей ислама. Длится он в течение трех дней. Его главный ритуал – коллективная праздничная молитва. В этот день мусульмане традиционно готовят восточные блюда и дарят близким подарки.
Ранее сообщалось, что в связи с празднованием мусульманского религиозного праздника Ураза-байрам 2 мая с 00:02 до 11:00 полностью перекроют движение по следующим участкам:
Также 2 мая в связи с праздником в Отрадном меняются маршруты автобусов с6, 98, н9 и электробуса 803. На входах и выходах из столичного метро на станциях, находящихся около мечетей возможны ограничения. В Дептрансе попросили пассажиров быть внимательнее, соблюдать правила пользования метро, а также выполнять требования сотрудников метрополитена и правоохранителей.
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