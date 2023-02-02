Песков заявил, что ЧВК "Моцарт" не играла значимой роли на Украине

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о прекращении участия американской ЧВК "Моцарт" в украинском конфликте. По его мнению, у группировки не было никакой значимой роли. Об этом сообщает RT.

"Честно говоря, предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК. Нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла бы ЧВК с таким названием", – высказался он.

Ранее стало известно, что ЧВК "Моцарт" покинет территорию Украины. Об этом рассказал глава частной организации Энди Милберн.

Уточнялось, что военная компания занималась обучением бойцов Вооруженных сил Украины. Милберн намекнул, что группа все же продолжит свою деятельность, однако при этом сменит название. Последний день работы ЧВК состоялся 31 января.

До этого издание Telegraph сообщало, что руководство американской ЧВК "Моцарт" поссорилось из-за денег. По данным СМИ, основатель компании и финансовый директор не смогли поделить пожертвования, за счет которых существует данная группа.



Военный эксперт прокомментировал присутствие американской ЧВК "Моцарт" на Украине

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