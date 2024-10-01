01 октября, 22:49Политика
Песков заявил, что разговор Путина и Нетаньяху пока не планируется
Фото: kremlin.ru
Контактов Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пока не запланировано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, что российский лидер и премьер-министр Израиля могут провести переговоры вечером 1 октября. По данным журналистов, Нетаньяху мог попросить Путина повлиять на Иран.
Между тем вечером 1 октября Иран атаковал Израиль. Эти действия стали ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана, о чем сообщил Корпус стражей исламской революции в Иране.