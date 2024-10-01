Песков заявил, что разговор Путина и Нетаньяху пока не планируется

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Контактов Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пока не запланировано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский лидер и премьер-министр Израиля могут провести переговоры вечером 1 октября. По данным журналистов, Нетаньяху мог попросить Путина повлиять на Иран.

Между тем вечером 1 октября Иран атаковал Израиль. Эти действия стали ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана, о чем сообщил Корпус стражей исламской революции в Иране.