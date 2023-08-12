Церемония прощания с Верой Васильевой. Прямой эфир



В Московском академическом театре сатиры проходит церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой. В зале присутствуют друзья, коллеги и близкие актрисы. Отпевание Веры Васильевой пройдет в храме Христа Спасителя, после чего ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

Вера Васильева скончалась 9 августа в возрасте 97 лет.

Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близким актрисы. Президент отметил, что талантом, открытостью, душевной щедростью и мудростью Веры Васильевой восхищались миллионы человек.

Сергей Собянин передал соболезнования близким Веры Васильевой. Мэр назвал Васильеву великой актрисой, творчество которой составляет целую эпоху отечественного искусства.