Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Похороны прошли под залпы почетного караула Преображенского полка, военный оркестр играл гимн России.
Ранее в Большом зале Дома кино прошла церемония прощания с актером. Почтить его память пришли сотни людей. Среди них были родные артиста, его друзья, коллеги и поклонники.
Артист умер в ночь на 3 апреля в возрасте 68 лет в Улан-Баторе. В Монголию он поехал отмечать день рождения друзей. Тело актера доставили в Россию 4 апреля.
Концертный директор Булдакова рассказала, что он умер во сне. Причиной смерти называют оторвавшийся тромб.
Алексей Булдаков родился в 1951 году в Алтайском крае. До 1981 года работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани, в 1985–1992 годах – в Театре-студии при киностудии "Беларусьфильм". В 1993 году переехал в Москву.
В кино дебютировал в 1982 году, появившись в фильме "Сквозь огонь". Популярность ему принесла роль в картине "Особенности национальной охоты".
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