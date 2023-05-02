Вячеслава Зайцева могут похоронить на Здеховском кладбище в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Модельера Вячеслава Зайцева могут похоронить на Здеховском кладбище недалеко от деревни Каблуково в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

"Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище. Его сын Егор уже был в морге, сейчас направляется в храм вблизи деревни Каблуково", – сказал собеседник информагентства.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. Он являлся лауреатом Государственной премии и народным художником России.

Наряды модельера носили политики, телеведущие, спортсмены, артисты и даже космонавты. В числе его клиентов Алла Пугачева, Эдита Пьеха, Филипп Киркоров и другие знаменитости. В 80-е годы работы Зайцева можно было увидеть на подиумах Парижа и Флоренции.

Соболезнования родным и близким модельера выразил Владимир Путин. Президент отметил, что тот был талантливым и душевно щедрым человеком, который посвятил свою жизнь творчеству и внес большой вклад в развитие российской модной индустрии.



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