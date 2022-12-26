Минэкономразвития создаст "Карту туриста" для безналичных расчетов иностранцев в РФ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о необходимости создать "Карту туриста", которая даст возможность иностранцам осуществлять безналичную оплату на территории страны.

"Для его увеличения (въездного турпотока. – Прим. ред.) предстоит создать "Карту туриста", благодаря которой иностранные граждане смогут рассчитываться безналичным способом", – передает РИА Новости его слова.

Кроме того, он также отметил, что для большей доступности поездок в Россию будет проработан вопрос перезапуска электронной визы. По словам Решетникова, это является актуальной и острой проблемой, над решением которой следует думать вместе с правоохранителями, поскольку необходимо учитывать определенные требования безопасности.

Что касается вопроса обнуления НДС для туроператоров, данная тема в настоящее время обсуждается с министерством финансов России, добавил глава МЭР.

Ранее замглавы министерства иностранных дел России Евгений Иванов сообщил, что разработка системы единой электронной визы для граждан других государств подошла к финалу. По его словам, российское правительство обсудит ее старт в следующем году.

До этого стало известно, что 51% россиян не планирует путешествий в новогодние праздники, еще 20% планируют выехать за пределы города или страны.

Около 12% еще не определились с поездкой, а 9% заявили, что приобретут билеты за две недели до отъезда.

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