МИД России заявил о росте числа туристов из Европы

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Россия в первые 9 месяцев 2023 года выдала в странах ЕС на 57 процентов больше туристических виз, чем за аналогичный период в 2022 году. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД Алексей Климов, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что с начала текущего года по 30 сентября загранучреждениями министерства иностранных дел России в странах Европы было выдано 225 тысяч виз всех категорий, из которых 141 тысяча – туристические визы.

Общее количество выданных виз сократилось на десять процентов, однако выдача туристических виз увеличилась на 57 процентов.

Климов также отметил, что эти показатели очень далеки от данных 2019 года – тогда европейцы получили более 1,645 миллионов виз, из которых более 1,1 миллиона были туристические.

Ранее стало известно, что власти Таиланда продлили безвизовый срок пребывания для россиян до 90 дней. До этого находиться в стране без визы можно было до 30 дней. Воспользоваться увеличенным сроком безвизового пребывания можно будет с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.

В 2024 году безвизовый режим также могут запустить между РФ и Индией. Он распространится на групповой формат.

Российские туристы могут увеличить срок своего пребывания в Таиланде