Туроператоры не зафиксировали ажиотажного спроса на туры в Грузию – РСТ

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Ажиотажного спроса на туры в Грузию после возобновления прямого авиасообщения нет. Причина этого – высокие цены на билеты, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина.

Он отметил, что дополнительные рейсы помогут восстановлению массового потока туристов из РФ.

"Самое большое количество визитов в Грузию было зафиксировано в 2018 году и начале 2019-го, тогда страну с различными целями посетило свыше 1,2 миллиона россиян. После запрета турпоток сократился в среднем до 850 тыс. в год", – поделился Горин.

Вице-президент РСТ подчеркнул, что сейчас ситуация кардинально изменилась, так как разрешена прямая перевозка, для грузинских граждан отменили визы, сняты ограничения для туроператоров. Грузию чаще всего ищут в сервисах онлайн-бронирования, заметил он.

По словам Горина, объем перевозки сейчас стартовый, для восстановления турпотока понадобится расширение. Однако нарастить объемы будет непросто, так как между Грузией и РФ действует межправительственное соглашение о взаимности и паритете по количеству рейсов, единственным путем расширения станут дополнительные чартерные рейсы, подчеркнул эксперт.

Горин сказал, что чартеры также помогут стабилизировать цены.

"При действующем динамическом ценообразовании, стоимость билетов варьируются в диапазоне от 17 до 26 тысяч рублей в одну сторону. Цены меняются от количества мест и спроса, но надо учитывать, что с учетом санкционных ограничений на этом маршруте поставлены самолеты небольшой вместимости, это Sukhoi Superjet 100 емкостью порядка ста кресел", – уточнил он.

Горин заключил, что цена стыковочных рейсов ниже, чем прямых, а продолжительность полета всего на 30–40 минут дольше.

По мнению туроператоров – членов РСТ, туристов интересуют рейсы в Грузию, но цены на билеты высокие, из-за чего тормозится спрос. Отмечается, что люди предпочитают рейсы через третьи страны, так как они дешевле. Также туристов могут останавливать протесты против возобновления авиасообщения с РФ, которые проходят в Грузии, добавили туроператоры.

Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию был отменен указом Владимира Путина 10 мая. Кроме того, президент снял визовые обязательства для граждан Грузии, пребывающих в Россию. Теперь они могут находиться без визы в РФ до 90 дней.

Авиавласти Грузии выдали разрешение российской компании "Азимут" на выполнение рейсов в страну с 17 мая. По словам главы Агентства гражданской авиации Гиви Давиташвили, речь идет о чартерных полетах. Позднее грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полеты в Москву семь раз в неделю.