Эксперты рассказали, где россияне чаще всего отдыхали на майских праздниках

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На майских праздниках россияне чаще всего ездили отдыхать в Белоруссию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса бронирования отелей МТС Travel.

В МТС проанализировали обезличенные данные путешественников, покинувших домашний регион с 29 апреля и вернувшихся до 9 мая включительно. Эксперты уточнили, что число тех, кто уехал на этот период за границу, увеличилось на 20 процентов. При этом дальнее зарубежье стали выбирать в два раза чаще, а турпоток в страны ближнего зарубежья стал меньше на 7 процентов.

На основе данных МТС Travel, 27 процентов из выбравших зарубежные направления туристов во время майских праздников отправились в Белоруссию, следом по популярности Турция (17 процентов) и Казахстан (13 процентов).

Также аналитики заметили, что россияне чаще стали выбирать для отдыха азиатские страны.

"Лидером прироста стал Таиланд – его посетило в 50 раз больше путешественников из России, чем в прошлом году, это связано с появлением прямых рейсов в королевство и ослаблением ковидных ограничений. На втором месте по приросту количества российских туристов Индия – ее посетило в шесть раз больше россиян, на третьем Китай с приростом в четыре раза", – говорится в исследовании.

Ранее Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией и запрет для отечественных авиакомпаний на полеты в страну. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что это может увеличить турпоток из РФ в Грузию до 20 процентов.

Также в Ассоциации туроператоров России (АТОР), рассказали что цены на туры в Египет снизятся со второй половины мая и до августа. Это связано с невысоким сезоном для страны.

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