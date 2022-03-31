Свыше 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Более 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах в ночь на 31 марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Так, в Шереметьево отменили 10 рейсов и задержали один. Во Внуково отменили 5 рейсов и задержали 3. Еще 5 рейсов отменили в Домодедово.
27 марта аэропорт Домодедово перешел на весенне-летнее расписание полетов. Ожидается, что наиболее популярными внутренними направлениями у россиян станут Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Казань и Новосибирск.
Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев рассказал, что из-за введенных Западом санкций Россия потеряла 78 самолетов из 1 367.
Он пояснил, что авиалайнеры арестованы в иностранных государствах и уже не вернутся в РФ. Также Савельев рассказал, что почти 800 машин перевели в российский авиационный реестр. Их страхуют в российской компании.
"Аэроэкспресс" запустил автобус до аэропорта Домодедово
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