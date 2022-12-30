Пассажирам РЖД рассказали о новогоднем меню в поездах дальнего следования

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Путешествующие поездами дальнего следования "Российских железных дорог" до конца января 2023 года смогут попробовать праздничные спецблюда из меню компании. Об этом сообщается в телеграм-канале холдинга.

"Вагоны-рестораны предложат пассажирам салаты "Любимый оливье" и "Снежный", а также мясное ассорти "Веселая метелица". Вагоны-бистро побалуют пассажиров уткой с рисом и ягодами, новогодним тирамису и другими вкусностями", – говорится в сообщении.

Пассажиры поездов "Сапсан" также смогут попробовать салаты оливье и сельдь под шубой. В качестве дополнения к горячим напиткам россиянам предложат имбирные пряники в виде новогодних символов. Также путешественники смогут заказать в поезде новогодний напиток "Пряная вишня".

В преддверии Нового года РЖД ввели скидку на билеты в купе, приобретенные на 30 и 31 декабря. Ее размер составил 40%. Акция распространилась более чем на 70 железнодорожных направлений.

В 2023 году пассажиры РЖД старше 60 лет смогут получить скидку на билет в 15%. Акция продлится с 10 января по 21 декабря 2023 года. Оформить билет со скидкой можно будет не позднее чем за 7 дней до даты отъезда.



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